方泂鑌（阿鑌）之前推出新專輯《BIN LUV》，新歌〈一千個晚安〉搭配同名戲劇，播出後廣獲歌迷喜愛，阿鑌31日受邀二場跨年演出、陪歌迷一起迎接2020年！他今晚先為苗栗西湖渡假村跨年活動演唱四首歌，隨即搭車趕往由民視在桃園高鐵站前舉辦的「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」，一連送上〈一千個晚安〉、〈最笨的人是我〉、〈把你還給你〉，以及經典曲〈壞人〉，在戶外低溫下暖聲獻唱情歌，吸引現場數萬人合唱，氣氛熱絡。

阿鑌今穿藍灰色格紋西裝式大衣、搭配多色相間圍巾登場，帥氣外型被不少網路觀眾一時誤認成韓星「裴勇俊」，瘋狂洗版誇阿鑌「裴勇俊唱歌超好聽」、「從來不知道裴勇俊這麼會唱」、「桃園晚會大手筆請來韓星站台」，留言逗趣！揮別2019迎向2020年的最後一天氣溫特別低，阿鑌貼心問侯現場民眾：「今天特別冷！但沒關係，夠冷才有氣氛！」並祝福大家新年快樂，「身體健康、充滿能量，鼠年鈔票數不完」。

阿鑌31日跨年夜連趕二場演出。（海蝶提供）

阿鑌31日跨年夜連趕二場演出。（海蝶提供）

阿鑌31日跨年夜連趕二場演出。（海蝶提供）

(中時 )