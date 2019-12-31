洪孟楷跨年夜依然全力跑行程。(洪孟楷提供／吳亮賢新北傳真)

李旻蔚今晚跨年夜請來民眾黨主席柯文哲一同掃街拜票。(摘自李旻蔚臉書)

跨年夜冷颼颼，仍不減出門迎接新年的人潮，各路候選人也把握難得的催票時機，民進黨新北市第九選區蔡沐霖就與志工們在捷運站排班站崗，向來往民眾說聲「新年快樂」，另國民黨第一選區洪孟楷則放下往年與太太跨年的行程，持續拜票到最後一刻，民眾黨第三選區李旻蔚也選擇橫掃各熱炒店，全力衝刺選情。

蔡沐霖指出，團隊分3個時段於永安市場、頂溪站前站崗，先在跨年夜的下班時間向民眾打招呼，晚間10點再次出動，迎接前往跨年的人潮，最後在元旦凌晨2時，向返家民眾祝賀新年快樂。

洪孟楷表示，往年跨年夜都和太太一起看電影後，再回家迎接新年到來，今年由於備戰選舉，拜票到深夜才回家團聚，元旦一早更還要到林口參加升旗，並將於現場發放國旗紙撲滿，與民眾一同歡慶新年。

李旻蔚則於今晚跨年夜，請來民眾黨主席柯文哲一同掃街拜票，兩人更一一走訪選區內的熱炒店，向民眾祝賀，李旻蔚說，預計到午夜才會回家，屆時將與親友們一起在家中一同倒數，迎接新一年的到來。

(中時 )