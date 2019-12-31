近年來台灣與外籍人士結婚的比例越來越高，有不少台灣男子會選擇與越南、菲律賓等國家的女子結婚。有一名年薪百萬的工程師，卻因為娶了越南外配，遭到公司同事嘲諷。沒想到，有網友曝光自己與越南女子結婚經驗，並貼出一張照片，不少網友看到都瘋喊「求報名」。

一名網友在PTT上PO文透露，公司裡有一位年薪約130萬的工程師娶越南新娘，但有人卻嘲諷「看你這樣子也只能娶越南的」，讓他覺得很疑惑。意外的是，這篇文章釣出一名年約40歲的工程師回文指出，他就是娶越南新娘，人家介紹覺得相處的不錯就娶了，兩人結婚5年有2個小孩，感情還不錯。

原PO表弟也娶了越南籍女子。（摘自批踢踢）

不僅如此，原PO還貼出一張照片，他提到，後來他的表弟也娶了老婆妹妹。底下網友看完照片後，都紛紛留言「求介紹」、「想認識」、「可惡想娶」。原PO分析，幾年看下來，他覺得大部分人家介紹過來的越南妹子都很顧家，會有問題大部分都是仲介路線過來的，而他當年快不惑之年，台灣幾乎都是介紹35歲以上或是二婚的，能娶到小16歲的很難拒絕。

(中時電子報)