2019最後一夜，市府將舞臺回歸給台南人，以「府城搬戲」為活動主題，舉辦最具台南味的跨年倒數活動。(曹婷婷攝)

最具台南味的跨年倒數活動。(曹婷婷攝)

今晚你用甚麼方式向2019說再見，迎接2020？在台南，有正港台南味的跨年方式，讓今年台南的跨年獨步全台，很不一樣！台南市政府捨棄傳統單場跨年演唱會，提早在21日、28日連辦2場大型演唱會，締造3億元商機，跨年壓軸倒數更於南美館2館周邊邀集在地文青店家、藝文團體登場，2019最後一夜，將舞臺回歸給台南人，以「府城搬戲」為活動主題，舉辦最具台南味的跨年倒數。

台南市長黃偉哲預計陪同在場鄉親一起倒數過後，零時10分移師友愛市場「續攤」，以豐富展演營造「台南味」跨年夜。黃偉哲表示，許多縣市歷來跨年活動都以大型演唱會與煙火秀做為吸引人潮的亮點，但今年府城跨年打破傳統，開創屬於台南跨年傳統，多了在地思維及濃郁人情味。出乎意料的是，以往跨年多屬年輕人追星的活動，但今晚的封街跨年，則有許多人攜家帶眷，長輩來嘗鮮者不在少數。

根據觀光旅遊局統計，12月31日跨年夜雖適逢周間，非連續假期，但截至31日中午為止，旅館訂房率也已達9成5，民宿亦已達9成，顯示台南仍是深受國內外旅客喜愛的觀光旅遊地。

迎接2020到來，黃偉哲也喊出「3個提升、3個永續」施政策略，包括經濟、交通、健康提升，以及環境、溫暖、文教永續，逐步推動城市發展願景，全力以赴讓台南市民「豐衣足食、安居樂業」，同時對內部公務體系嚴明財政紀律、提升行政效率，實踐市政做得好，市民過得更好的目標。

台南跨年一系列活動在忠義路、南美2館、友愛市場熱鬧展開，「府城搬戲」在南美館空地搭建舞台，整場跨年活動從下午4點開始熱鬧到半夜，集結眾多台南子弟，包括永康國小扯鈴隊、仙草國小大鼓隊演出，還有秀琴歌劇團、台南街舞聯盟、大支x BR x韓森、榕幫以及甜美小公主張羽靚等在台南造夢生活的表演人，也將帶來一連串多元風格歌舞表演。

跨年倒數前，則由長期關懷社會議題、熱愛鄉土，由金曲歌王謝銘祐帶領的麵包車樂團現身開唱，接著由被樂迷稱為「心靈瀉藥」的搖滾團體「晨曦光廊」帶大家一起邁入2020年，倒數儀式後，好戲持續至友愛市場after party，繼續狂歡到深夜。

(中時 )