12月30日，美軍表示，為報復美國民間承包商在伊拉克軍事基地遭火箭攻擊喪生，因此派出戰機空襲伊拉克和敘利亞境內真主黨的5處據點，其中在伊拉克造成大量死傷。結果此舉造成伊拉克人對美國的強烈憤怒，上百名伊拉克群眾聚集在美國駐伊拉克大使館前抗爭，最新發展是，抗爭者闖入美國駐巴格達大使館前院，砸碎一扇大門，向接待區放火，相對的，美國警衛人員發射煙霧彈與催淚瓦斯，警告群眾不得再逼近，目前抗爭還在持續中。

美聯社報導，伊拉克抗爭者聚集在美國大使館前，他們其中許多穿著民兵制服，在使館院子外高呼「 美國低級!低級!」(Down，Down USA！)、美國去死吧!( Death to America)、以色列去死吧!( Death to Israel)，並牆壁投擲石頭。之後他們衝撞大門，把前院大門給撞開了，數十人進入到前院，抗議者在進入5公尺後不再前進，距離主建築僅200公尺，他們忌憚主樓的屋頂的6個美國士兵，美軍也對抗議者打出催淚瓦斯，驚告他們不得再前進。

使館的一名伊拉克僱員告訴美聯社，不少使館成員從後門撤離，其餘人員仍留在使館的「安全區」內。

至少有3名抗議者似乎因催淚彈而呼吸困難，所幸還沒有更嚴重的傷亡事件。

伊拉克長期以來，一直努力平衡美國和伊朗的關係，但是如今伊拉克政府也對這起美國空襲感到憤怒，顯然他們決定不阻止示威者前往美國大使館，這標誌著美伊關係急劇惡化，將導致美國在中東地區地位的進一步削弱。

川普總統指責伊朗是真主黨的背後支持者，並呼籲伊拉克政府有責任保護美國外交使節。

伊拉克內政部長亞西里(Yassine al-Yasseri)也曾一度出現在大使館外，似乎在查看狀態，他接受美聯社訪問時表示，伊拉克總理曾警告美國，對什葉派民兵的擅自攻擊，將造成嚴重後果。

在周一進行的部分電視轉播會議中，伊拉克看守總理馬赫迪( Abdul-Mahdi)告訴內閣成員，他曾試圖勸阻美國停止行動，但美國官員堅持。從星期二開始，他宣佈對美國轟炸行動的喪生者，哀悼三天。

五角大樓和國務院沒有立即發表評論。

(中時電子報)