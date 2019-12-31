中國國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬結束訪澳行程，於31日晚間搭機抵台。（陳麒全攝）

中國國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬結束訪澳行程，於31日晚間搭機抵台。（陳麒全攝）

中國國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬結束訪澳行程，於31日晚間搭機抵台。（陳麒全攝）

中國國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬結束訪澳行程，於31日晚間搭機抵台。（陳麒全攝）

李佳芬下機入境時，受到原住民支持者穿著傳統服飾歡迎，李佳芬與接機人員合照，隨即驅車離開機場。（陳麒全攝）

李佳芬下機入境時，受到原住民支持者穿著傳統服飾歡迎，李佳芬與接機人員合照，隨即驅車離開機場。（陳麒全攝）

李佳芬下機入境時，受到原住民支持者穿著傳統服飾歡迎，李佳芬與接機人員合照，隨即驅車離開機場。（陳麒全攝）

中國國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬結束訪澳行程，於31日晚間搭機抵台，李佳芬下機入境時，受到原住民支持者穿著傳統服飾歡迎，李佳芬與接機人員合照，隨即驅車離開機場。

同行的韓辦發言人何庭歡表示，此行依舊是與僑界人士見面，也和當地台商都有拜訪，可說是收獲滿滿，也呼籲在海外的僑胞們可以再1月11日回台投票。

對於李佳芬一直都沒有韓國瑜同台，何庭歡表示，自10月這段期間以來，夫人一直是和市長分進合擊，從東北亞、東南亞、美國和這趟的澳洲行程，都是幫市長一一的拜會僑胞，懇託僑胞，希望僑胞能夠在1月11日回來投票，並沒有外界疑慮的不同台情況，兩個人是共同合作，分進合擊。

何庭歡表示，在澳洲訪問期間雖然有時差，李佳芬仍持續關心國內的選情發展，尤其是唯一的一場電視辯論會。至於韓國瑜在辯論會中的表現，並不會去打分數，就留給各界去評論。

滿滿的佳芬姊 訪澳返台。（圖／取自何庭歡臉書）

1228澳洲地區造勢大會。（何庭歡Youtube頻道）

(中時 )