中國國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬結束訪澳行程，於31日晚間搭機抵台，李佳芬下機入境時，受到原住民支持者穿著傳統服飾歡迎，李佳芬與接機人員合照，隨即驅車離開機場。
同行的韓辦發言人何庭歡表示，此行依舊是與僑界人士見面，也和當地台商都有拜訪，可說是收獲滿滿，也呼籲在海外的僑胞們可以再1月11日回台投票。
對於李佳芬一直都沒有韓國瑜同台，何庭歡表示，自10月這段期間以來，夫人一直是和市長分進合擊，從東北亞、東南亞、美國和這趟的澳洲行程，都是幫市長一一的拜會僑胞，懇託僑胞，希望僑胞能夠在1月11日回來投票，並沒有外界疑慮的不同台情況，兩個人是共同合作，分進合擊。
何庭歡表示，在澳洲訪問期間雖然有時差，李佳芬仍持續關心國內的選情發展，尤其是唯一的一場電視辯論會。至於韓國瑜在辯論會中的表現，並不會去打分數，就留給各界去評論。
(中時 )
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