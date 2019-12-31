南非志工在艱困環境中仍樂於分享，獲大拇指比讚肯定。（王文吉攝）

南非志工用歌聲與律動，為病人與家屬帶來平安與喜樂。（王文吉攝）

2019年最後一天，來自南非的慈濟志工前往台中慈濟醫院辭歲拜年，以真誠歌聲與自然律動，分享他們在艱困環境中體會到付出的快樂。南非志工皮膚黝黑、特殊的外表也吸引病人與家屬目光，多位病人深受感動，直說「難得看病還遇到南非志工，明年應該會很幸福！」

南非慈濟志工一行10人，上午出現在台中慈濟醫院辭歲公益演出。坐在輪椅上的阿公、阿嬤目不轉睛，欣賞他們充滿力與美的律動，聆聽以和諧的合聲吟唱自編歌詞。儘管彼此語言不通，但南非志工仍是自然而然的上前問候老人家，溫暖互動說明「愛是世界共通的語言」。

最年輕的南非志工年僅27歲，而75歲的慈蒂是南非第一顆慈濟志工種子，他透過翻譯，分享加入慈濟的心路歷程。慈蒂表示，20多年來，很多人的家被燒毀，身無分文只能躲入叢林裡逃避，自己正是被慈濟找到的其中一人。

慈蒂說，慈濟大愛在南非生根，當地人接受來自臺灣來的二手衣與食物，但最飽滿的是證嚴法師傳的法，讓我們知道什麼是淨化人心，得以沈靜下來。

深受感動的陳小姐說，南非志工也是貧苦人，不遠千里把平安與喜樂送來這裡，讓在病苦中的人心更寬。另一位黃小姐也深深被觸動，她說，南非生活很辛苦，他們樂於助人，真的很不容易，在2019年最後一天，難得遇見這群志工，明年一定也會很幸福。

(中時 )