【現場直擊】蘇慧倫《臺北最High新年城-2020跨年晚會》彩排訪問

不老玉女蘇慧倫相隔12年再度唱跨年場，果然一鳴驚人！她今晚參加「臺北最High新年城-2020跨年晚會」一連獻唱「Lemon Tree」、「鴨子」、「傻瓜」三首經典歌曲，果然勾起觀眾滿滿回憶，PTT網友除了激讚好聽到耳朵快升天，更訝異蘇慧倫驚人的保養功力！

蘇慧倫今晚登上台北跨年引發轟動，有網友立刻在PTT發文詢問「蘇慧倫竟然出來唱跨年了？！」文章迅速被推爆，網友們也對蘇慧倫表現讚不絕口，「好像完全沒變老」、「保養好，現場強」、「49歲你信？屌虐現在的流行歌手」。

而蘇慧倫在今日下午彩排受訪時，也透露空白許久時間再回來開唱，心情緊張，很擔心台下有些年輕小朋友不認識她怎辦，「但是我想就把自己那些大家之前熟悉的歌曲當作新歌唱給他們聽好了。」

至於被大讚凍齡，蘇慧倫也坦言被問起這題真的很難回答，因為她自己是覺得還好，笑稱地心引力是不會放棄任何一個人，所以如果真的希望自己樣子好看，真得需要多花時間、用心保養自己。

(中時電子報)