由於德國政治正經歷一段不確定時期，加上經濟成長疲弱不振，經濟學家與市場分析師紛紛預測，2020年歐洲政經危機風暴將由脫歐紛擾不斷的英國轉向德國這個歐洲最大經濟體。

過去一年來，德國總理梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）與保守派姊妹黨基督教社會聯盟（CSU）、社會民主黨（SPD）合組的執政聯盟面臨的分崩壓力不斷升高。

去年12月初，基民黨黨魁克朗普─卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）拒絕社民黨高層重新協商結盟條件的呼籲，令外界對於執政聯盟能否存續打上問號。

德國下一場大選將於2021年登場，但梅克爾已宣布不會尋求總理第五任任期。對於德國或整個歐洲來說，梅克爾退出政壇意味著極大改變，畢竟過去二十年來，她可是歐洲最重要的領導人物。

在經濟方面，德國去年驚險躲過技術性衰退，反對黨呼籲政府應推出經濟刺激措施並提高財政支出，但此提議遭到基民黨否決。基民黨長期支持謹慎保守、預算平衡的經濟政策。

(工商 )