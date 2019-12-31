中美貿易談判再傳新進展。當前外界正關注中美將在2020年1月份簽署首階段貿易協議，美國總統川普於2019年12月31日夜間即將跨年之際，發推文宣布自己將在1月15日與中國高層代表在美國白宮簽署首階段協議。川普並稱，他稍後還將動身前往北京，中美第二階段談判將開始。

綜合外媒報導，12月30日，香港南華早報披露，中國國務院副總理劉鶴本周六（1月4日）將前往美國華盛頓，與美方簽署中美首階段貿易協議，以緩和中美貿易衝突。

南華早報引述消息人士指出，美方已寄給中方邀請函，且北京方面已經接受這項邀請。中方代表團預期在美國停留多日，直到下週的中期返回北京。但報導並未指出雙方簽約的確實時間，以及美方由誰代表簽署。

川普在耶誕節前曾在美國佛州向媒體表示，他將與中國國家主席習近平一起簽署這項協議。更早之前的2019年12月13日，美國貿易代表萊海澤則表示，中美雙方會在2020年1月的第一週簽署協議。但川普和萊海澤的說法，均未獲得中方的確認。

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