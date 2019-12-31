義大世界「紫耀義大、享樂由你」2020跨年活動，31日晚間在跨年煙火前，特別加入了全台規模最大的無人機燈光展演，400台無人機以夜空為畫布，祝福民眾在義大遇見幸福；壓軸戲是全台秒數最長的999秒大型藝術煙火秀，12吋的尺玉煙花，炫麗奪目，結合壯觀的燈光特效，五彩繽紛，象徵新年的多采多姿、璀璨閃耀。

義大世界連續11年施放跨年煙火，成為全台指標性跨年活動之一，為了給大家全新感受，加碼「無人機燈光展演秀」，一次出動400台無人機，數量為全台之冠，在夜空中相當壯觀外，圖樣更是囊括2D到3D，變化多端。

許多民眾爭相湧進義大世界與校園，有一些民眾是下午就到義大世界逛街、購物，等候晚上的表演。仁武警分局派了約371名警力，維持周邊交通疏導及治安維護工作。

仁武分局長梁東山為體恤執勤員警辛勞，特於會場內設置「警察行動補給站」及「待命休息場所」，以提供員警熱食與待命休息場所，讓員警調節體力。

(旺報 )