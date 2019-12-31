香港民意研究所接受路透委託所作民調結果顯示，反送中運動獲59%香港民眾支持，且有超過1/3受訪民眾曾參加反政府示威活動。但這份民調指出，支持香港從中國大陸獨立者僅占17%。

《中央社》報導，香港民意研究所（Hong Kong Public Opinion Research Institute）的民調顯示，有59%香港民眾支持反送中運動，不支持者則有30%。也就是說，支持與反對者的人數比率約為2比1。

另外，有57%受訪香港民眾希望行政長官林鄭月娥下台。同時，僅約17%受訪者支持香港獨立，反對「一國兩制」者則占20%。

《路透》報導，這項民調是在12月17日至20日進行，受訪人數為1021人。

根據報導，民調結果還反映，香港民眾普遍將當地所遭遇數十年來最嚴重內部動亂怪罪於香港特區政府，而怪罪北京的中央政府。

針對民調結果，一名港府發言人表示，林鄭月娥及其團隊將「持續跟民眾對話」。大陸國務院港澳事務辦公室則未回應路透的置評請求。

(中時電子報)