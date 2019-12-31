五月天今年睽違8年再次於北市跨年演出，開場〈派對動物〉、〈離開地球表面〉嗨歌炒熱現場氣氛，更與80位專業阿卡貝拉人聲合作，演唱〈成名在望〉、〈倔強〉等，結束後更趕往桃園舉行「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會，和粉絲一起迎接2020。

五月天睽違8年再登北市跨年，與80位專業阿卡貝拉人聲合作，演唱〈成名在望〉、〈倔強〉。（相信音樂提供）

吉他手石頭感性說，「謝謝大家今年來，票很難買吧，我在前面還看到，前面幾場都有來的，真的很厲害」，而他聽到許多朋友說跨年要聽五月天，石頭說「忘記從何開始，五月天好像每個新年都要跟你們度過，應該是五月天沒有你們不能跨年」。

貝斯手瑪莎說，跨年場特別的就是有「奇怪時間軸」，剛說晚安過兩小時就要說早安。吉他手怪獸則說，很高興每年都跟粉絲度過。冠佑則回憶20年前的跨年夜，當時5人聚在一起，怪獸、石頭彈吉他哼哼唱唱，如今跨年跟2.5萬人度過，是另外一種不同溫暖跟滿足。

主唱阿信則帶著粉絲們練習跨年倒數外，也因應藍演唱會主題，搞笑為團員們取名「blue莎」、「blue獸」、「blue頭」，講到冠佑（姓氏劉）時則諧音「blue劉」，逗笑全場粉絲。

此外阿信則爆料，當年做完三部曲，有人出國、當兵，《時光機》因為遇到很多問題，進度嚴重落後，還說順利發片就裸奔，笑說「18歲以上可以回去youtube找找看，瑪莎和怪獸就是主角」，怪獸帥回「願賭服輸阿，說到做到」，瑪莎反虧阿信「那時是阿信覺得做不完，我們都說做得完，我不知道為什麼是我們脫，不覺得怪怪的嗎？」

不過瑪莎也笑說「後來我們那時的導演找我們拍紀錄片，做完那天很開心，他就拿攝影機說『不是要裸奔嗎，我們就不疑有他出去脫了』」，阿信更興起「趁今天大家都在，舞台上脫一下，明年雞年嘛」，石頭則補一句「明年鼠年，那麼小一隻」，阿信當起糾察隊「老師有人開黃腔」，反被石頭回「我就是開黃腔，怎樣」幽默互動讓粉絲瞬間笑歪。

(中時 )