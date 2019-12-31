新北市中和區公所繼今年10月完成全台首座太陽能電子紙智慧候車亭後，今（31日）再完成6座太陽能電子紙智慧候車亭及候車站。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所繼今年10月完成全台首座太陽能電子紙智慧候車亭後，今（31日）再完成6座太陽能電子紙智慧候車亭及候車站。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所繼今年10月完成全台首座太陽能電子紙智慧候車亭後，今（31日）再完成6座太陽能電子紙智慧候車亭及候車站，每年省萬元電費，明年持續以節能、減碳、便民為考量，選擇適合的地點，設置太陽能電子紙智慧候車亭及站牌，打造優質候車環境。

新完成的6座太陽能電子紙智慧候車亭及候車站牌，為民安街智慧公車亭、壽德新村智慧公車亭、南山高中智慧公車站牌、雙和醫院智慧公車站牌、積穗派出所智慧公車站牌以及員山公園智慧公車站牌。

中和區長賴俊達表示，中和區在各界的共同努力下，12月11日輔獲得108年台灣健康城市卓越獎及高齡友善城市敬老獎兩項殊榮，在各項基礎公共建設和服務項目仍持續推動下，這兩天我們陸續完成6座太陽能電子紙智慧候車亭及候車站。具有無線連線功能的智慧站牌，可讓乘客即時掌握公車到站時間、班次表、路線圖時天氣等交通及生活各項訊息，所以中和不僅是台灣健康卓越城市和高齡友善城市，也將是智慧城市。

工務課長陳亦揚指出，此次完成「太陽能電子紙智慧候車資訊系統」皆設有31吋的太陽能電子紙面板，可於無太陽情況下同時顯示8條公車路線及輪播即時生活宣傳資訊等運作30天，兼具節能、減碳、便民功能。其中，兩座候車亭長5公尺、寬2公尺可遮風避雨；另外4座在原處設置長1.5公尺、寬0.6公尺公車站，外觀設計簡潔流利的雙人候車座，美觀又兼具智慧站牌功能。

值得一提的是民安街智慧公車亭，該處緊臨原國防管理學院，斜對面為積穗國中除了搭乘者眾外，亭後有百米的櫻花樹每逢初春落櫻繽紛甚為可觀，請民眾拭目以待。

(中時 )