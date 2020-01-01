台灣金融研訓院公布2019年12月銀行高階主管指數（BEI），編製結果分數為57.7，較11月的60.1下降2.4％，其中經營指數分數為57.2，較11月的60.0下降2.8％，市場面指數分數為60.2，較11月指數60.6下降0.4％。

金融研訓院表示，市場面指數在利率方面，美國聯準會12月FOMC刪除上次會議當中「經濟前景的不確定性仍然存在」的敘述，但增加了將繼續監測對經濟前景的影響的數據及訊息，包括全球形勢發展和減弱的通膨壓力的看法，市場研判2020年上半年維持現行利率水準的可能性較高。

美國10年期公債殖利率2019年第四季開始反彈，但根據央行最新統計的11月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為1.415％，較10月的1.431％再下降，主要是大型聯貸案與土建融資貸款利率下跌所致。因此國內銀行高階主管對利率走勢看法雖較上月提高，但仍維持保守看法。

股市方面，金融研訓院指出，國內銀行業高階主管目前仍維持審慎樂觀的看法，美國股市帶動全球股市走向多頭行情，但中美貿易協議變數仍多，加上2020年美國總統大選選舉態勢不明，英國於2020年1月31日形式上脫歐，仍面臨11個月的與歐盟新貿易協商方案的時間緊迫壓力，及歐盟主要國家擬推動數位服務稅對全球科技股表現的影響及衝擊值得關注。

亞洲方面，大陸地方銀行經營風險頻傳，是否引發流動性風險成為重要市場觀察重點，以及國內總統大選後新政策走向對產業的影響以及國內外法人資金動向，諸多因素導致2020年國內外股市變數仍多。

金融研訓院說明，匯市方面，近期韓元、澳幣、人民幣兌美元反彈走強，加上台灣經濟基本面在亞洲表現相對較佳，帶動新台幣匯率隨之走強。2020年台股表現、國際金融市場對新興亞洲貨幣的看好度，及市場對美元需求為觀察重點，國銀高階主管對於新台幣目前仍維持升值趨勢的看法。

房市部份，金融研訓院認為，根據央行最新統計11月新增房貸金額503.13億元，創下六年來同期新高，顯示房市持續回溫。受惠台商回台投資熱潮，11月新增資本支出貸款達865.36億元、創近三年新高。預估2020年台商回流持續催化大型不動產交易，但2020年自住購屋需求市場，在民間對房貸利率是否還有進一步下跌空間的預期，及房價議價空間是否增加兩大因素影響之下，預估房屋市場持續成長力道仍待觀察，國銀高階主管預估未來三個月房地產市場的看法已較上月降溫，但仍維持正向看法。

經營面指數較上月下降2.8％，受國際經濟景氣走緩及中美貿易戰影響。金融研訓院強調，國銀高階主管對於海外聯貸案頻頻踩雷表示擔憂，然而境外資金匯回增加銀行財富管理、私募基金等商機，使銀行業者對手續費及佣金收入看好度上升。不過國銀高階主管也認為，長期低利差環境下，利息收入業務成長動能不大，現行理財業務方面亦因商品同質性高，客源有限下各家銀行不免產生價格競爭情況，因此，對國內利差環境看法持續保守。

另國銀高階主管看好金管會年底最新公布「媲美星港新財管方案」開放高資產客戶財富管理業務、多元化金融商品及投資管道、拓展金融機構業務範圍三大策略19項開放措施。

(工商 )