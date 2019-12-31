一名駕駛轎車的男子今天晚間疑在新北市板橋區肇事後，拒絕警方攔查逃逸。警方追捕過程開2槍示警，男子最後棄車並攔計程車逃逸，警方查出轎車是一名女子所有，但因故已註銷車輛牌照。正在蒐證並以車追人鎖定對象查緝。

當時在現場發現1輛轎車疑是車禍事故肇事車輛，但警方準備攔查時，轎車立即逃逸。2輛線上警網機車追捕，勤務指揮中心同時通報其他警網支援攔截。這輛逃逸轎車沿路衝撞，甚至在車陣中逃避追捕，最後在板橋區運路第一運動場旁，企圖衝撞前往支援的周姓警員。

警方說周姓警員瞄準轎車右前車輪開2槍示警，男性轎車駕駛決定棄車，並攔計程車逃逸。攔截圍捕過程員警未受傷，但肇事逃逸的黑色轎車頭嚴重損毀，已請鑑識小組蒐證。

警方表示，已尋獲搭載逃逸駕駛的計程車司機詢問相關案情，目前以車追人，查出轎車是一名女子所有，但因故已註銷車輛牌照。

警方說，將深入調查車輛駕駛與車主間關係，了解逃逸動機是酒醉駕駛或持有其他違法物品。

(中時電子報)