2019年即將過去，上海人各尋方法度過自己的跨年夜，除了參加跨年活動、演唱會外，不少人選擇到外灘散步，在夜色與燈光下，迎接2020。為防止出現類似2014年上海外灘嚴重踩踏事故，跨年夜晚上海警方都會在外灘部署重兵，嚴格管制交通與行人。

《中央社》報導，今天從傍晚開始，上海市對外灘等區域道路臨時交通管制，南京步行街至外灘，3至5步便有警察站崗，外灘要道中山東路更由警察排成人牆，管制人群出入，甚至每處階梯都有出入規則。

警方還在顯眼處放置閃亮刺眼燈箱，提醒民眾外灘沒有跨年活動，避免民眾聚集，同時持續播放廣播，呼籲民眾不要停留拍照，緊張程度可見一斑。

雖然有諸多不便，許多民眾還是在場驚呼外灘的美。不少人趁著等紅燈時，迫不及待拿出手機拍攝對岸的陸家嘴建築群。以東方明珠塔為地標的陸家嘴建築群，今天也應景在玻璃帷幕打上「新年快樂、Happy new year」等字樣。

今年跨年，上海約有32場大型活動，其中5場超大型活動，估計可容納萬人。上海今天發出通知，警方針對每場活動個別制定預案；此外，會在主要商圈、知名景點、寺廟等嚴密安保，確保民眾有一個平安的跨年夜。

(中時電子報)