俄羅斯空軍少將謝爾蓋·科比拉什（Sergey Kobylash）表示，俄國正在規畫下一代(第五代)與下下一代(第六代)的戰略轟炸機，其中第六代轟炸機將是無人駕駛的。

防衛世界(Defense World)報導，科比拉什是俄國「遠程航空軍」(Long-Range Air Force )的指揮官，負責Tu-160海盜旗(Blackjack)、Tu-95MS熊式(Bear)和Tu-22MZ逆火式(Backfire)這種長程轟炸機的部署與未來規劃。他在接受莫斯科新聞報（Moskovskij Komsomolets）採訪時說：「我們正在開發一種新型的第五代亞音速戰略轟炸機，同時的第六代戰略轟炸機也在設計中，採用無人駕駛，希望在2040年之前問世 。」

俄羅斯戰略空軍的3種轟炸機其實都是上個世紀的產物，Tu-95已服役超過半個世紀，Tu-22M問世於1972年，最新的Tu-160也是1987年的產物。雖然包括Tu-95MS、Tu-22MZ，都持續進行現代化改造，但是缺乏匿蹤設計，容易被質疑未來作戰環境的生存度。

Tu-160戰略轟炸機。(圖/俄星網)

Tu-160的最新改良型Tu-160M2，已在2018年12月陸續交機， 科比拉什表示，Tu-160M2在未來幾年將沒有競爭對手，它的速度達到1.8馬赫，是世界最快的轟炸機，甚至比不少北約戰機還快。

俄國一直傳說正在研發類似美國B-2的匿蹤化、亞音速有人戰略轟炸機，該計劃稱之為PAK-DA，不過受限於研發資金不足，一直沒有具體的進度。假如它真順著進度表在研發，應該會在2020年公布概念模型。

S-70 獵人無人機，是俄國開發的第一種飛翼式噴射飛機。(圖/youtube)

The #Russia|n Ministry of Defence has shown a video showing the new heavy #drone #Okhotnik in joint flight with the Su-57 fighter jet.



This is the new generation of the Russian Air Force: pic.twitter.com/vuWIQQ46YB — Ali Özkök (@Ozkok_A) 2019年9月27日

至於第六代無人戰略轟炸機， 科比拉什表示「將是亞音速的，並且將能夠執行遠程航空的所有任務。」一種看法是，它可能是S-70 獵人無人機(Okhotnik)的大型化。

(中時電子報)