「姊姊」謝金燕今年獨家在桃園跨年壓軸，一開始以粉紅色羽毛翅膀、高衩國際名牌登場，帶來經典歌曲〈一級棒〉，讓人眼睛為之一亮，隨後又迅速換裝，帶來〈Turn 口罩〉和〈嗆聲〉。

謝金燕超辣換裝。（圖／記者邱立雅攝）

表演前更和往年一樣以跑馬燈帶來一連串介紹，謝金燕今年表示，今年表演絕對精采，也會把大型道具和禮物送給現場觀眾，更逗趣教導大家如何拆解這個大型道具。

謝金燕。（圖／記者邱立雅攝）

接下來她更是換裝成超辣刺青內裝，連續帶來〈嗆聲〉、〈含淚跳恰恰〉、〈叉燒包〉、〈姐姐〉等歌曲，嗨翻桃園。

(中時電子報)