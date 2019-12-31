「姐姐」謝金燕今晚唯一一場跨年獻給桃園，正如演出前的雪恥宣言「一不接（跨年）就聽到姐姐退燒啦，看到這個新聞謝金燕就想說恁祖母跟妳拚了！」果然謝金燕這場真的拚了，開場緊身高衩泳裝激露駱駝蹄，引爆網友熱議。

謝金燕上演變裝秀。(邱立雅攝)
謝金燕上演變裝秀。(邱立雅攝)

謝金燕出場瞬間也引爆聊天室網友瘋狂洗頻，「姊姊的腿怎麼看都好香」、「一堆人邊抱怨邊看 觀看人數大幅上升中」、「駱駝蹄 ++++++++」、「姊姊好美，是不是又變瘦了」。

跨年就是要看「謝金燕」！台灣NO.1就是她
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(中時電子報)

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