中國時報、旺報聲明：

一、 上報31日報導「不爽反滲透法三讀，中國涉台系統爆動員中時停刊抗議」，內容均屬子虛烏有，嚴重傷害蔡衍明董事長名譽及中國時報品牌商譽，蔡董事長及中國時報將於元月2日向法院提出告訴，並對記者、總編輯、社長、董事長提出名譽及商譽損害賠償。

二、 所謂「國台辦秘密與蔡衍明及旺中集團高層研商對策」，完全是記者的杜撰，絕非事實。至於中國時報發行量數字更是笑話，不值一提。

三、 中國時報「連結中國」立場始終如一，旺報以「兩岸好台灣才會好」為宗旨。由於報紙屬性不易改變，用詞定義不明的反滲透法條文正式生效後，凡與大陸有接觸者都非常容易涉入刑事責任，報社有責任保護同仁安全，正研究兩岸新聞與評論應如何呈現，才不會觸犯反滲透法。

四、 即日起，任何針對旺中媒體集團相關新聞，均應經查證程序，若有任何不實汙衊的報導與評論，必將訴諸法律制裁並索取名譽賠償。

2019年12月31日

(中時電子報)