日本NHK電視台國民跨年節目《紅白歌合戰》迎來第70屆、也是「令和」年代第一場《紅白》，2019年12月31日依往例在東京NHK音樂廳舉行並電視直播，本屆「令和」元年「紅組、白組」由綾瀨遙、男團「嵐」成員櫻井翔任領隊，內村光良主持。

周子瑜勁裝吸睛 特寫不斷

台灣觀眾最大注目亮點「AKB48 Team TP」邱品涵隨母團「AKB48」演出，與其他7名海外姊妹團成員獻唱〈戀愛幸運餅乾〉；另一注目焦點是連續第3年登場的韓團「TWICE」台灣成員周子瑜，她甫獲選美網站2019年「世界第一美」，穿著帥氣軍裝馬靴、烏黑中分直髮、美腿與甜美笑顏吸睛搶鏡、美翻全場，不斷有她個人特寫鏡頭，日粉大讚「子瑜從年頭美到年尾！」。該團除成員Mina因調整身心狀況未出演外，8名成員熱唱代表作〈TT〉和〈Fancy〉。

傑尼斯「關8」近兩年團員連續退出，「８」名成員成為5人體制後首登紅白，仍以組曲〈關8 勇往向前行！OSAKA組曲〉和同門後輩「Johnnys WEST」展現關西元氣色彩歌舞，20隻《精靈寶可夢》皮卡丘「繁殖」般與他們在台上共舞，SNS一片讚可愛聲，也有不少人笑嚷「這麼多皮卡丘同時出現，有點恐怖！」

動漫曲豐收 LiSA熱唱《鬼滅之刃》

本屆多組人馬表演自身歷年代表作組曲，日媒憂此現象顯示樂壇具有代表性新作太少；而2019年動漫歌曲大放異彩，包含《天氣之子》主題曲等多首動漫歌曲入列演出名單，LiSA演唱動畫《鬼滅之刃》片頭曲〈紅蓮華〉、《刀劍神域》片頭曲〈ADAMAS〉大紅首登紅白舞台，在介紹她跨足國際的影片中還出現她在台灣開唱現場大喊「台北！」的畫面。

北野武歌聲優 嚇到年輕世代

東西樂團傳奇「X JAPAN」YOSHIKI與重金屬天團「KISS」合體、「AI美空雲雀」以新科技復活演唱「新曲」皆受到注目外，72歳世界電影名導北野武首次以歌手身份登場演唱〈淺草小子〉，一直沒以歌手形象面世的他以十足中氣嗓音唱出獨特深情，逼出主持人內村光良眼淚，跌破SNS年輕世代眼鏡直呼「沒想到他歌藝這麼出色！」

演歌天后石川小百合演唱代表作之一〈津輕海峽・冬景色〉時，綾瀨遙特別介紹該曲橫跨「昭和、平成、令和」三年代的紅白，網民發現她從2007年起持續輪唱〈津〉曲與另一名作〈越過天城〉，打趣預測「明年會唱哪曲呢？」本屆由「白組」連續第3年獲得優勝。

(中時 )