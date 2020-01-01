蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，今晚跨年夜第二場延至晚間9點半開唱，她睽違5年在台灣跨年倒數，加碼獻唱網路票選的5首歌組曲，包括〈假裝〉、〈非賣品〉等，小巨蛋頓時成為萬人KTV，樂得Jolin說：「這一連串的歌曲都是你們票選的歌，乾脆都給你們唱，我就先休息一下啦！」她也許下新年願望：「吃得好、睡得好，身體健康。」

加碼獻唱網路高票選出的經典曲前，Jolin透露「其實今天還是有點小小緊張」：「不知道為什麼今天聲音狀況不是特別好，但今天要唱好多屬於你們的歌給你們，所以我今天要你們的幫忙，非常多你們的歌。」接著預告如果她唱到一半接近12點突然倒數，「就考驗大家要唱我的歌還是要講新年快樂，這樣跨年應該可以讓大家印象深刻吧」！預告準備進入倒數階段。

Jolin今晚還特別準備自己18歲時，參加MTV《新生卡位戰》總決賽，奪冠歌曲〈The Greatest Love of All〉，在出道20周年演唱會上獻唱別具意義！在接近跨年倒數時刻、最後壓軸高潮，Jolin以帥氣繽紛的霓紅勁裝造型現身，站在五層樓高的圓型舞台，宛如女神般登高一呼：「長輩們，準備要PARTY了嗎！」

蔡依林今晚在小巨蛋陪歌迷倒數迎接新年。（凌時差提供）

她隨後以一連串EDM重新編曲的〈DR.JOLIN〉、〈看我72變〉等歌轟炸小巨蛋，搭配閃耀雷射光，把跨年倒數歡樂氣氛拉到最高點！Jolin今中午在社群網站預告「過一次沒有倒數的12/31」，果然今晚在接近午夜12點時段，她照歌單繼續熱歌勁舞，儘管身後的大螢幕出現倒數讀秒，Jolin仍面不改色不玩倒數梗，繼演唱會不唱安可後，再次改變歌迷看以往演唱會的規則。

蔡依林今在小巨蛋和歌迷一同跨年。（凌時差提供）

獻唱〈玫瑰少年〉後，Jolin趁30秒空檔快速換裝，以白色T恤造型再次登場，送上最後壓軸曲〈UGLY BEAUTY〉，同時間舞者為她穿上一個超大蝴蝶結、戴上皇冠，「加冕儀式」般的橋段象徵Jolin走過內在英雄之路，成為真正的Miss Ugly Beauty！

(中時 )