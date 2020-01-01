桃園跨年晚會下粉紅雨 光劍迎新年 00:232020/01/01 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝金燕一連多首電音舞曲，炒熱現場氣氛。（邱立雅攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦帶領市府團隊倒數。（邱立雅攝） 2020愛在桃園幸福美好跨年晚會由謝金燕壓軸演出，精采的舞台呈現驚豔全場。除了歌手、藝人演出陣容，還邀請到桃園之光的運動選手體育局長莊佳佳、武術甜姐兒莊佳雯、天菜龍舟隊簡證嚴、體操精靈宋語涵、射箭好手彭士誠等將攜手合作，齊心演出倒數跨年。 倒數時刻桃園市長鄭文燦與市府團隊舉起光劍啟動幸福雲朵，現場灑出粉紅色雪花與100秒低空煙火，讓現場攜手打造運動科技城市的完美倒數儀式讓現場每個人感受到桃園市政府這次幸福滿點大放送，成為全台灣最有活力最科技的城市。 (中時 ) #桃園 #跨年 #倒數 #演出 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中跨年晚會在麗寶 無人機倒數＋搭摩天輪迎曙光 16:332019/12/30 生活 蘇慧倫台北唱跨年自嘲唯一長輩 擔心大學生不認識自己 17:042019/12/30 娛樂 跨年天氣出爐！台北101煙火秀最佳視角站這裡 22:332019/12/30 生活 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 00:012019/12/31 娛樂 中市3場跨年晚會 迎接2020 04:102019/12/31 地方新聞 鬼鬼 高曼容 南投陪你倒數迎新年 04:102019/12/31 地方新聞 跨年夜越晚越冷！今晚最低溫僅13度 09:152019/12/31 生活 《科技》2020跨年飆網不掃興，5電信業一級警戒 14:322019/12/31 財經 五月天不哭！子公司必應台北跨年和華視上演爭議 17:102019/12/31 娛樂 元旦低溫探14度！迎2020曙光這地方機率較大 20:572019/12/31 生活 生活熱門新聞 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 韓國瑜陪高雄人跨年！用愛與熱情迎向2020 - 生活 工程師娶外配慘被酸 照片一曝光網喊：求報名 - 生活 高雄夢時代跨年來了！韓國瑜陪你迎接2020 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。