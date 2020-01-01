桃園市長鄭文燦帶領市府團隊倒數。（邱立雅攝）

2020愛在桃園幸福美好跨年晚會由謝金燕壓軸演出，精采的舞台呈現驚豔全場。除了歌手、藝人演出陣容，還邀請到桃園之光的運動選手體育局長莊佳佳、武術甜姐兒莊佳雯、天菜龍舟隊簡證嚴、體操精靈宋語涵、射箭好手彭士誠等將攜手合作，齊心演出倒數跨年。

倒數時刻桃園市長鄭文燦與市府團隊舉起光劍啟動幸福雲朵，現場灑出粉紅色雪花與100秒低空煙火，讓現場攜手打造運動科技城市的完美倒數儀式讓現場每個人感受到桃園市政府這次幸福滿點大放送，成為全台灣最有活力最科技的城市。

(中時 )