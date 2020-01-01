才到星期三，你又在背著婆婆偷偷丟菜了嗎? 安內討債，母湯喔~

根據統計，消費者買回家的蔬菜水果，從產地到餐桌有一半以上的會因為老化變質而被丟棄，真正到達消費者餐桌上的，也只有當時採收量的1/3，也就是說至少將近70%的蔬果都是浪費掉的，真的是相當可惜。不僅如此，蔬果一旦老化了，其本身的葉綠素、葉黃素、花青素及維生素等等，也會隨著其過程而逐漸流失，讓消費者即便吃下肚，也沒有辦法吸收到蔬果的營養。於是知名石化業者看見了這個需求，結合本身的石化製造背景與專業農業專家的努力，研發出一款有不同以往只有分裝功能的蔬果保鮮袋，是市面上唯一的一款真的可以讓蔬果凍齡的鎖鮮神器，『優系鎖鮮袋』。

『優系鎖鮮袋』的設計原理很簡單，原來蔬果從摘下來後還是活的，故仍會持續性的進行代謝及呼吸作用，利用袋體本身的設計，吸附蔬果散發出自我催熟的老化激素，讓袋體內的蔬果忘了成熟，並結合抑菌防黴的設計，降低生菌發生率，進而鎖住新鮮營養不流失。所以就連知名的媽媽網紅也不約而同地其部落格相繼推薦此款『優系鎖鮮袋』，原因無他，只因為有了這一袋，一周只需買一次菜，也不用在餐餐吃爛菜，吃到肚子裡也是超級營養好吸收，完全解鎖現代職業婦女的生活痛點。

然而，『優系鎖鮮袋』由於袋內裝的是活體蔬果，使用方式與一般的分 裝袋有些不同，所以裝袋之前的蔬果務必要不切不洗，並同時間把握如下的五大原則: 『乾』、『冷』、『蔬』、『果』、『密』，便可以持續幫蔬果凍齡，延長保鮮期。

保鮮袋使用方式務必正確，才能完美鎖鮮/USII提供

不僅如此，為了減緩現代主婦的辛勞，並響應逐漸抬頭的環保意識，優系這邊也提出一個口號『袋著優系去買菜』。讓主婦上街買菜，不用再另外跟菜販拿塑膠袋，直接請菜販幫您用優系分裝蔬菜，回到家也不用再整理，直接袋袋冰入冰箱即可，吸收老化激素完竣後的袋體，也可以後續拿來當一般的分裝袋使用，完全不浪費，這麼具功能性又可兼顧環保的袋子，也難怪教大家喜愛。

業者針對菜籃族需求打出「袋著優系去買菜」口號，讓蔬果從市場一路保鮮到餐桌上/USII提供

(中時電子報)