當班機突然被取消，大家應該都會相當失望且憤怒，但除了這樣的情緒外，英國億萬富翁、維珍集團創辦人布蘭森（Sir Richard Branson）還發現了新商機。

外媒報導，1980年代初期，布蘭森已經是位成功的生意人，當他準備飛到私人島嶼與一位「可愛的女士」相聚時，這班飛機卻突然遭到取消，「我當時非常生氣，因為我已經三個星期沒看到她。」布蘭森說道。

當時30多歲的布蘭森就像一個優秀的企業家，尋求解決問題的方法，他跑到機場後面，拿出信用卡表示要包下一架飛機，並暗自希望不會刷爆，隨後他借了一塊黑板，在上面寫「維珍航空單程機票：前往維京群島只要39美元」。然後這架飛機就載滿了臨時無機可搭的旅客。

當飛機降落時，有乘客向布蘭森表示：「只要稍微改善服務品質，你就能進軍航空業。」他隔天就打電話給波音，稱自己剛經歷了航班被取消的不好經驗，正考慮開一家航空公司，想向他們購買二手的747客機。

不久後，波音的代表威爾森（RJ Wilson）與布蘭森會面，儘管威爾森不喜歡「維珍」這個名稱，但仍被布蘭森說服，波音同意出租一架中古的747客機給他，布蘭森自此展開其航空事業。布蘭森在1984年成立維珍航空，並營運至今。

(中時電子報)