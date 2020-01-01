(圖文/股JOB提供)

ETF已經變成台灣最瘋搶的商品，其實原因不難理解，現在資訊實在是太透明了，基本上電視上的股票老師，錄過的影音、講過的股票，都會被紀錄下來

所以這幾年大家也發現，即使是檯面上的分析師或是各大銀行請來的「明星基金經理人」，績效要連續且長期打敗大盤也是相當困難

既然主動式選股打敗不了大盤績效，又非常花時間，大家才在想，那為何不被動的去追蹤大盤指數報酬呢？所以才幾年的時間，被動式ETF規模就超越主動式基金

投資人最愛的十大熱門ETF，包括元大高股息（0056）、元大台灣50、元大台灣50反1、元大台灣ESG永續、元大滬深300正2、富邦上証180、富邦公司治理100、國泰中國A50、元大寶滬深、以及富邦深100

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不過今天主要是來介紹，剛上市就一堆人瘋搶的00861 元大全球未來通訊ETF

ETF當初成立的目的，其實立意良善

先把觀感說在前面，我很認可ETF的投資方式，以元大台灣50(0050)來說，成分取台灣前50大市值，產業分散到各種領域，並且打包成一檔股票，避開個股最擔心的非系統性風險（即使你買的是好公司，但公司失火、或罷工等，都還是無可避免的個股風險）

所以你很懶得選股，0050長期下來趨勢線以下慢慢建倉，線以上慢慢獲利，這個投資方式真的不賴，長期下來絕對打趴市面上八成以上的操作方法

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ETF原本目的是要分散風險，現在好像變成包裝產品

資料來源：元大基金官網。

我們來說一下今天的主題，元大全球未來通訊ETF

為什麼我會說ETF原本目的是要分散風險，現在好像變成包裝產品？首先我們拆解一下他的成份，APPLE占了9.34%(股價創歷史新高)、高通占了8.93%(股價創歷史新高)、AMT占了8.22%(股價創歷史新高)、台積電占了2.2%(股價創歷史新高)

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發現了嗎？前幾大的持股幾乎都在波段新高！

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所以我在這邊不免懷疑，0050ETF原本是為了分散風險，但元大全球未來通訊ETF看起來反而像是：如果你覺得APPLE、台積電、高通股價太高，那麼我就把他打包成一檔股票，一股才賣你20塊～這樣夠便宜了吧？

（在市場夠久的讀者，應該已經意識到，2008年的金融海嘯就是這樣搞，把沒人要買的東西，包裝成好看的商品，再取一個厲害的名字：像是未來通訊、商業不動產抵押貸款擔保證券再賣給大家）

投資人風險沒有被分散、且買在高檔

大家最常忽略的事情!?大家只是看到哇～～5G的ETF，一檔只要20$，但他們卻忘記自己買ETF的那些錢，被拿去買這些歷史新高的APPLE或台積電，當然啦，這些股票一直創新高當然也會賺錢，但是歷史新高的股票，你覺得到底潛在報酬跟風險哪一個比較高，我覺得大家可以去思考

所有的資金幾乎集中在熱錢擁擠5G熱門股，我們來看看會面臨什麼風險

•你要期望你手上的5G股票，像是APPLE、高通等，在這個國際情勢下能不斷的創新高，才能有機會獲利

•0050是分散在50大市值的各個產業，但元大全球未來通訊ETF都是集中在熱門電子股，只要經濟一反轉，單一產業修正，反而會加大跌幅

•沒股息、還有高經理費+保管費，我猜總費用率(固定的1.13%加上其他費用)應該會超過1.5%(是0050的3-4倍)，你每天什麼都不做，他淨值就會一直往下掉

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所以我這邊來總結一下元大全球未來通訊ETF

•目前00861 ETF成份裡的5G股票都在波段高點

•沒有配息等於只能用價差的方式獲利

•高額的總費用率，賺了吃掉你獲利，賠了加大你虧損

•沒有分散產業的風險

所以我這邊呢，要幫想買00861 ETF的人打個預防針，首先你買這些ETF的錢會通通跑去買這些創新高的股票，不要以為20塊很便宜，大家還記得20$的富邦VIX嗎，現在已經腰斬三次剩3塊了（當然啦兩種產品完全不同性質不能相比較，只是依照正常的邏輯來思考，買高賣更高就要承受更多風險）

再來這檔ETF不但沒有配息，而且因為全部都是買進5G相關的熱門電子股，並沒有做到完整的產業分散，最後這檔ETF的內扣費用非常高，你就算一直擺著不動，錢都會不斷的被吸光

所以這邊提醒大家，買進這檔ETF前，可以多想一下

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其實讓人最擔心的是，當現在ETF變成全球的投資趨勢之後，不管是0050還是00861，ETF經理人收到的資金，只能不斷的去買固定標的，我舉個最簡單的例子，當大家都一窩蜂的定期定額購買0050，而佔0050權值最高的就是台積電！

這就表示，不管「台積電的基本面好壞」，基金經理人只要收到錢，都只能固定去買台積電等大型權值股票，當股價不斷的被資金往上推升，而不是EPS創新高帶動股價時，如果資金行情到某一個時間點停下來之後，更大的風暴就會隨之而來，這邊我建議投資盡量避免大型的權值股，我也不確定這波行情能推到哪裡，但總是小心為佳！

※本文由股JOB授權轉載，原文刊登於 PressPlay

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(中時電子報)