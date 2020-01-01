2019年 台股ETF 報酬率 與現金殖利率一覽表 (2019.12.23資料更新)

2019年也即將走到尾聲，從2018年10月下跌1500點以來，2019年原本被認為會是一個空頭年，但指數一路走來不僅沒有發生下跌反而再創新高，最高來到12100點以上，創下近年的新高紀錄。這也告訴投資人市場通常不會按照我們的預期想法而走，要預測模糊變動的未來難度很高，我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。

那我們來檢視一下，在今年中所發行的各種 台股ETF 報酬率 與績效（2019年新發行的ETF進入市場未達一年不列入表中評比）的狀況，這也是我們該關心的部分。

從總報酬率的角度來看最佳五檔為：

1. 0052富邦科技：53.9%

2. 0053元大電子：43.5%

3. 00733富邦台灣中小：39.7%

4. 006203 元大MSCI：36.5%

5. 00735 台韓科技：35.7%

電子股類型的ETF績效會如此好的原因，主要跟 2330台積電 一檔獨強有關係，權重高又大漲使得電子類的績效都還很不錯。特殊的是 00733 富邦台灣中小 這檔以中小類股為主題完全不包含 2330台積電但仍交出前三名的成績很讓人驚艷。

從台灣人最愛的現金殖利率角度來看：

1. 0056台灣高股息：6.3%

2. 00741B富邦全球高收債：6.2%

3. 00718B富邦中國政策債：6.0%

4. 00710BFH彭博高收益債：5.2%

5. 00712EH富時不動產：5.1%

強調高息普遍是落在債券型ETF上，可是也會發現高息的結果就是總報酬率下降，這一直是投資的兩難問題，到底以息為主還是以總報酬為考慮，我想在人生不同的時間點上每個人的想法會不太一樣。另外提醒股票型雖然報酬率較高但遇到下跌時虧損也比較高，債券型則是相反這是在思考投資組合時要納入債券的一個思考點。

如果想要有利息與報酬率兼有的話（現金殖利率超過4%且總報酬大於20%）：

1. 00733 富邦台灣中小 （4.8%、39.7%）

2. 00690 兆豐藍籌30（4.6%、32.8%）

3. 00728 第一金工業30（5.1%、32.4%）

4. 0056 元大高股息（6.3%、28.4%）

5. 00713 元大高息低波（5.0%、23.4%）

而2019年算是ETF很快速發展了一年，主要的原因是債券ETF的多檔發行與多加投信分別針對不同主題發行各種ETF，從發行的動向來看全市場的原型ETF會越來越少，這跟沒題材有關係而主題型的ETF則會越來越多，這種現象跟海外市場的發展軌跡其實也是頗類似，如果哪天主動型ETF出現在台灣市場也不需要太驚訝。

需要總表的可以參考下面的數據資料自行比對喔：

（圖文／股魚授權提供）

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※本文由股魚授權轉載，原文刊登於 PressPlay

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(中時電子報)