交通部在2019年12月13日召開記者會宣布，2019年至12月13日，來台旅客已突破1111萬人次(超越去年全年的1106.7萬人次)，再創歷史新高，全年預計將突破1170萬人次。根據觀光局統計，2019年1~10月來台旅客總計973.05萬人次，年增率9.05%，其中亞洲旅客的年增率為9.29%，至於大洋洲、歐洲及美洲旅客的年增率分別為12.45%、11.07%及4.91%。

若以亞洲旅客分析，泰國、菲律賓、韓國、中國及日本旅客人次的年增率分別達30.62%、19.23%、16.42%、11.43%及10.21%，成長幅度都高於整體的9.05%。另外，大洋洲的紐西蘭及澳洲年增率分別達25.72%及10.35%；歐洲的俄羅斯成長87.56%，德國及比利時也都成長超過1成。

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(中時電子報)