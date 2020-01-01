這家備受台積電關愛的公司，受美中貿易戰衝擊，股價曾一度重挫，日前本刊專訪賽靈思執行長，他端出新成長策略，認為下一個大成長機會就在眼前。

賽靈思（Xilinx）是全球最大的FPGA晶片公司，這家公司的動向，不止涉及美中之間的科技角力，更關係到未來人工智慧產業的發展。

12月5日，賽靈思執行長維克多（Victor Peng），在北京接受《財訊》雙週刊記者專訪，第1手解讀賽靈思在美中貿易戰的大背景下，如何繼續成長。他認為，FPGA將逐漸成為CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）之外的「第3勢力」。

穿越貿易戰逆風 營收獲利同步成長

賽靈思的產品在5G產業擁有重要地位，因此，今年當美國政府管制對華為出口，賽靈思因此受到影響，維克多在10月底的法說會上坦言，2019年上半年，賽靈思和華為的交易金額高達5000萬美元，但在美國政府管制出口之後，賽靈思向美國商務部申請出貨給華為，統統都被打回票。

「我認為未來DCG（資料中心部門）對我們有很大的貢獻」，維克多解釋，過去賽靈思的業務主要來自通訊，但最新一季財報顯示，資料中心帶進的營收，較前一季大成長92%，年增近3成！

看好資料中心成長力道 瞄準ASIC大市場

中國的大型網路公司，如阿里巴巴、騰訊、百度，都是賽靈思的大客戶，從賽靈思的財報數據觀察，即使沒有華為帶進的營收，包括中國市場在內的亞洲區營收比重仍不斷成長，最新一季已經達到51%。

資料中心只是開始，維克多的最終目標是要把FPGA從配角變成主角，像英特爾的處理器與nVidia（輝達）的GPU一樣，成為半導體市場的核心。

過去，FPGA因為價格昂貴，且軟體開發難度高，限制了應用的擴大與銷售的規模，FPGA多半也被用來當作開發驗證的平台，而不是最終方案。

但是，過去要操縱FPGA的能力，同時牽涉軟硬體相關知識，極為複雜，這一次，維克多親赴北京，就是要向亞洲開發者宣布，賽靈思推出了新的開發工具，大幅降低使用FPGA的難度，突破這一關，賽靈思的影響力才能真正擴大。

台積電力挺 進軍主流運算平台

這一步過去輝達也曾走過，在面臨轉型壓力時，輝達也不斷投資軟體工具，經營開發者社群，才造就後來GPU的大爆發。今年底，賽靈思正式推出Vitis開發平台，不但免費供使用者下載，還公開花大錢設計出的原始碼。

現在，美國分析師還在擔心，賽靈思是否還會受到美中科技冷戰的進一步衝擊，但這家公司的成長腳步並未停歇，賽靈思能否用成長成績單再次吸引華爾街的目光，下一次法說會就可見分曉。

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(中時電子報)