泰咪·亞布拉罕本賽季已打進12球。（達志影像）

【英超足球】切爾西@布萊頓 01/01(三)20:30 賽事編號:0101-503 ElevenSports

蘭帕德首季帶領切爾西能否爭取前四的排名惹來球迷關注，接連於主場敗陣讓人擔心，但他帶兵注重紀律，執行打細算和，目前球隊老闆都投他信心的一票。蘭帕德在對熱刺的比賽作出戰術調整，威廉恩自由中場的身份令到於前場空間比以往多，加上和泰咪·亞布拉罕的默契愈見成熟，新舊融合做得順暢。

本場比賽對布萊頓領隊波特來說需要一點運氣，以升級隊的打法來說布萊頓實而不華，本季應該可以成功護級。但整個12月份就只有伯恩茅斯算是同等級的對手，其餘的都是前6名隊伍，只要可以撐得過這段賽程，前途仍是樂觀。

雙方最近6場對賽，切爾西5勝1敗，平均兩隊總進球3.00球。

盧卡斯·毛拉在孫興慜未能上場時協調整體發揮。（達志影像）

【英超足球】托特納姆熱刺@南安普敦 01/01(三)23:00 賽事編號:0101-507 ElevenSports

南安普敦12月份帶給球迷以目一新的感覺，表現穩步上揚，主帥哈森許特爾確實花下了不少苦功去調整球隊的狀態以及信心，尤其是南安普敦的陣容已改變了很多。

熱刺依然有孫興慜需要停賽，對南安普敦來說壓力可稍為紓緩一點，但熱刺的攻擊力依然強大，對布萊頓一仗他們改用3-4-2-1陣式，令盧卡斯·毛拉發揮出與孫興慜相等的功效的之外，還協助球隊整體的發揮。

英格蘭第一前鋒哈利·肯恩在調整戰術後會成為隊友向前場傳送的目標，這也會提升他的進球機會。要打進前4取得歐冠資格應是穆里尼奧的目標，下半賽季每場比賽都必須力取全勝。

雙方最近6場對賽，熱刺4勝1平1敗，平均兩隊總進球3.67球。

凱文·德布勞內本賽季已打進7球及作出12次助攻。（達志影像）

【英超足球】艾佛頓@曼城 01/02(日)01:30 賽事編號:0102-517 ElevenSports

曼城於少打1人之下敗給狼隊，對追趕榜首的利物浦受到打擊。雖然艾達臣被逐是意料之外，但在2球領先之下反掉3球確實令人失望，在下半場將凱文·德布勞內換退場是球賽的其中一個轉捩點。凱文·德布勞內是控制比賽節奏的球員，對賽事有敏銳觸覺，傳球、走位、射門都為對手後造成困擾；要不是瓜迪奧拉為了保住勝果而要調走，曼城不一定會吞下敗仗。

艾佛頓在新帥卡洛·安切洛蒂帶領下，終於再勝一仗。而球隊上下要適應全新的戰術則需要一點時間磨合，這場比賽艾佛頓會先求穩，再求勝。

雙方最近6場對賽，曼城4勝1平1敗，平均兩隊總進球3.33球。

(中時電子報)