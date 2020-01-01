被外界視為對陸強硬派的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）30日首次坦言，美中第一階段貿易協議很可能在下週簽署，「目前只差翻譯到位」，但確切消息仍需由總統川普或美國貿易代表證實。雖然納瓦洛主張反對對陸取消任何關稅，但在川普選舉考量下，其納言此時並未被採用，而外界認為貿易協議簽署消息由納瓦洛透露，顯示協議簽署已成定局。

路透社報導，納瓦洛接受福斯新聞（Fox News）訪問時引述一篇大陸副總理劉鶴本週將抵達華府簽協議的報導，但未予證實。南華早報引述消息來源，稱華府已發出邀請函，北京也已接受；報導還說中方代表團可能在美會待到下週三前後。

納瓦洛表示，美陸很可能下週左右會進行簽署，現只在等翻譯。他也表示協議內容會盡快公開，不預期會有耽擱，「基本上你需要把協議譯成中文，並重複確認雙方的版本是否吻合」他表示，這份86頁的美中第一階段貿易協議，會包含智財保障細節、解決強迫技轉的「好開端」，匯率操縱議題上也有「若干滿意的條文」。

美國財經媒體分析，白宮頭號反陸鷹派的納瓦洛還形容這份協議「已經敲定，十拿九穩了」，顯示川普沒受到內部鷹派的壓力。加入川普政府前，納瓦洛便著有「致命中國」（Death by China）一書，他對大陸抱持敵意，始終堅持談判需談出對美更有利的條款。

美陸稍早於13日宣布達成第一階段貿易協議，內容包括美國撤銷部分加徵關稅、陸方加碼採購美國農業、能源與製造業產品，也初步觸及智財保障、大陸金融市場准入與落實機制等議題。但像大陸產業補貼及國有企業等核心爭端的棘手議題，全延到第二階段再談。

(中時電子報)