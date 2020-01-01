美陸歐等國家都自行研發處理器秀肌肉，現在連戰鬥民族俄羅斯也加入戰局。外媒報導，俄羅斯科技公司Multiclet日前宣布將開發Multiclet S2通用處理器，可支援Windows及Linux 系統，可望於2021年亮相， 預計採用台積電16奈米製程打造。

快科技援引俄媒報導指出，Multiclet公司開發的Multiclet S2處理器，跟目前市面上的處理器都不一樣，除了設計不同的運算單元，能同時跑整數及浮點。如果有256個這樣運算單元，以及 2.5GHz 的頻率運算，整體性能高達81.9TFLOPS，非常接近針對AI加速開發的谷歌TPU-3代處理器90TFLOPS的性能。

據了解，Multiclet S2處理器性能超越英特爾 XeonPhi 7290及 Core i7-5960處理器。雖然Core i7-5960是 2014 年發表的 Haswell E架構，但仍是8核16執行續的處理器，擁有最高3.5GHz 運算頻率，性能相當令人期待。

Multiclet公司強調Multiclet S2處理器有諸多不同的特點，但這款晶片展示的內容仍在規畫中，完成度約20%左右。台積電先進的製程技術，除了吞下蘋果、華為、超微、高通、輝達等5大客戶訂單，也被俄企Multiclet相中，Multiclet S2打算以台積電16奈米製程生產，預計於2021年推出。

報導指出，Multiclet幾年前也曾發表Multiclet S1處理器，當時預計使用28奈米製程，並準備搶進礦機晶片市場，但因晶片完成度不足，而一再延遲上市時間，這次Multiclet S1是否會有變數，後續值得觀察。

(中時電子報)