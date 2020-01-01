買運彩真的只能碰運氣嗎？有些行家可能不這麼認為喔！喜愛運動的朋友，平時可以對自己熟悉的運動賽事進行分析，再利用公開透明的賽事資訊，對球隊、賠率等數據進行剖析，再加上適度控管投注金額，可以讓觀賽時增加更多的樂趣，也可以『買運彩、看比賽、更精彩』。

《時來運轉》勝券在握！買運彩憑真本事 不用靠運氣

這次台灣運彩推出微電影「比大小」篇，劇中主角和香腸攤老闆擲骰子比輸贏，顯現出運氣不好時，可能就只有一直輸下去的份，趣味表現出不想賭運氣，就要拿出對運動賽事分析判斷投注運彩的概念，突顯出買運彩不是只能單憑運氣論輸贏，是可以透過賽事分析玩運彩的。

運彩微電影以趣味展現憑運氣及憑分析買運彩的差別。

許多專業的運彩彩迷，都是經過審慎評估分析，才做投注運彩的佈局，絕對不是單憑運氣，還要累積對觀賽觀察來判斷，更要有健全的心態。據資深運彩迷指出，他們除認真研究每隊的輸贏比例外，也會觀注每一場賽事的賠率，對於自己沒把握的賽事，不會貿然下注，因為適當的投注，可增加觀看賽事的樂趣，也是對自己喜愛隊伍的投資與認同，設定目標金額達到就出金，不要一直凹也不要下重注，可當成小投資概念，輕鬆享受參與運動賽事的樂趣。

投注運彩的同時也挹注運動發展基金，幫助國內體育運動發展，因為運彩每銷售100元，就有10元挹注運動發展基金，用來培育照顧更多運動選手，在國際比賽時，為台灣爭光，創造更多熱血精彩、感動人心的運動賽事！

(中時電子報)