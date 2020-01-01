索爾斯克亞仍沒有為曼聯帶來穩定的表現。（達志影像）

【英超足球】曼聯@兵工廠FC 01/02(四)04:00 賽事編號:0102-519 ElevenSports

以往當溫格遇上佛格森、兵工廠對著曼聯時，可謂是英超最鬥智鬥力的對賽、最有號召力的主帥對決。但明天的這場比賽，當阿特塔的兵工廠，對上索爾斯克亞的曼聯，只可說是兩位門生所上演的中游對賽。

兵工廠及曼聯的後防仍然是乏善可陳，兵工廠收購了大衛路易茲及KieranTierney防守並沒有得到改善；KieranTierney長期因肩傷缺陣，大衛路易茲依然輕率，再加上兩邊後衛及防守中場一直都沒有找到最佳人選。目前就只可依靠安班揚及拉卡基提在前線爭取進球以彌補後防所掉的，這也將拖累爭取前4的機會。

曼聯也不見得太好，狀態不穩、進攻方式單調是兩大主要問題。遇上硬朗的對手時顯得有所顧忌、遇上對手刻意鐵桶防守時亦無法突破，這可見目前的球員及戰術的選擇上都不足夠。幾名主力前鋒如拉西福德及安東尼·馬歇爾需要負起更多責任，要有更強的爭勝決心，這佛格森時代的曼聯有天淵之別。

阿特塔剛剛一仗雖然敗於蘭帕德手下，但這兩場帶領兵工廠下來確實在表現上有比較積極進取，主隊或許有機會小勝。

雙方最近6場對賽，兵工廠1勝2平3敗，平均兩隊總進球3.17球。

穆罕默德·薩拉本賽季已打進9球。（達志影像）

【英超足球】謝菲爾德聯@利物浦 01/03(五)04:00 賽事編號:0103-520 ElevenSports

本賽季首循環的比賽利物浦只能從驚險中取勝，要不是謝菲爾德聯守門員迪恩·亨德森失誤，再加上維納爾敦帶點運氣的進球，紅軍也不一定可以勝出。該仗謝菲爾德聯的中場球員在防守方面非常出色，利物浦的攻擊都被早早擋下來。

本場比賽回到安菲爾德進行，狀況也許會有所改變。穆罕默德·薩拉的狀態回復，且處理最後射門更有自信，左右腳也都作射門令對方守將更提高難度。利物浦正值士氣高昂，現在主場已連續不敗50場，在主場比賽的威力強勁，現場球迷亦給予球員莫大支持。

當然謝菲爾德聯本季使用三中堅的陣式曾令很多對手嘗盡苦頭，但本場比賽也不一定可以抵抗得了利物浦的多方面進攻，可說是對主帥ChrisWilder考驗的時候。紅軍雖可勝，但不會太輕鬆。

雙方最近6場對賽，利物浦3勝1平2敗，平均兩隊總進球2.33球。

(中時電子報)