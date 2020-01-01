今年春節期間越南發生一名女大學生Cao My Duyen，幫家裡送外賣雞給客人，慘遭多人性侵殺害棄屍，死狀悽慘，案發後引起當地憤怒，聯署要法院處死兇嫌。越南人民法院在29日公開審理涉嫌姦殺案的9名嫌犯，宣布6名涉嫌對女大生施暴的兇徒處以死刑，另外3人涉嫌搶劫綁票等則分別判處10年到3年徒刑不等。

22歲的女大生是在幫忙家中的母親賣雞，由於她長得相當亮麗，賣雞的生意非常好，也因此引起不法之徒的覬覦，兇嫌早有預謀打電話給高女，向她訂購了十隻雞，單純的死者完全沒想到這是一個對她設下的陷阱，於是就按照地址外出送貨。

不料，女大生依照地址送達後，就被早已等待多名男子控制，不但將她身上的財物搶劫一空，還接著輪流對她性侵，發洩獸慾長達三天最後還將她殺害棄屍。女大生的媽媽遲遲等不到女兒回家，向當地警局報案，後來在一處偏僻的鄉村竹林內發現被害人屍體，身上衣衫不整、下體裸露，死狀非常悽慘。

越南媒體報導，奠邊府市人民法院在12月29日公開審理涉嫌姦殺案的9名嫌犯，最終被控涉及綁架、強姦、謀殺女大生的罪名，其中6名因「輪流強姦、謀殺」等而被處以死刑，另外3名罪犯因「綁架、竊其財產、擁有毒品、隱瞞罪刑」等分別被判10年、9年、3年徒刑獲得在場數百民眾都鼓掌叫好。

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(中時電子報)