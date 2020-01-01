夢時代跨年晚會，韓國瑜來了

韓國瑜一上台後，馬上對高雄市民說新年快樂。(劉宥廷攝)

韓國瑜說所有的煩惱、憂愁、不快樂都拋到九霄雲外，讓我們用愛、熱情與歡樂迎向全新的2020年。(劉宥廷攝)

韓國瑜與高雄人一起迎接2020年！他一上台後，馬上對高雄市民說新年快樂，韓表示，高雄是華人地區最受矚目的城市，高雄跨年也是華人地區最受歡迎的活動，我們即將告別2019 年，所有的煩惱、憂愁、不快樂都拋到九霄雲外，讓我們用愛、熱情與歡樂迎向全新的2020 年，充滿希望、光明、快樂的列車，祝大家新年快樂。

韓國瑜的line寫道:

2019年是南方開始崛起的一年，而2020年，我希望是台灣崛起的一年。這一年來高雄在鎂光燈下被各界仔細檢視了一番，所幸在我們努力之下，那些好的改變也都被看到了。路平了、水溝通了、空氣清新了、觀光活絡了，而城市依然充滿愛與歡樂。

今天我在「2020愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」與來自各地的朋友一起感恩珍惜這一年的點點滴滴，一起丟掉煩惱、丟掉憂愁、把所有的不快樂拋到九霄雲外，在倒數中細數我們這年的光榮、在炫目光影中遠望明年我們近在咫尺的希望。

今晚就讓我們一起張開雙手，一起迎接2020！

無人機排出LOVE 高。(圖/中天電視)

(中時電子報)