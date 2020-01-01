韓國瑜29日在台中造勢，當天大雨、場地泥濘，但澆不熄庶民挺韓國瑜的決心，即使穿雨衣雨鞋、雙腳濺濕，民眾仍眼眶泛淚揮舞國旗。而政治評論家黃暐瀚也舉出一張照片、韓粉一個小故事，令網友為之感動。
這張照片，是一位女性高舉一張標語，上面寫著「帶神仙老爸來挺韓，韓總對爸爸有情，女兒對韓總有義，情義相挺，同心走同路，唯一支持國政配」！
黃暐瀚也找到這位女兒的故事，原來她的爸爸在六月的時候臥病在床，韓國瑜錄一段影片給她爸爸加油集氣，女兒把手機放在老父親身邊，影片傳來韓國瑜的鼓勵聲音，相約在雲林泡茶聊天。老爸爸告別式時，韓國瑜信守承諾，靈堂上兩罐茶葉，上面署名「晚 國瑜 敬弔」。
老爸爸的女兒哽咽說，韓市長說到做到，因此在某一場合舉牌「代天上的爸爸謝謝韓市長」！也製作與韓是長同款手還送給韓粉！
黃暐瀚說，這就是一位女兒舉牌的故事，看了蠻有感覺的！
(中時電子報)
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