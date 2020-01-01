台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

洗刷前恥！台北101跨年晚會，上次因為辦電競比賽，導致觀眾淋雨枯等偶像登場、罵聲連連，被諷是「史上最爛跨年」，此次北市府力圖雪恥，從11月初就展開暖身活動，從市府仁愛路到東區商圈，佈置浪漫街道燈飾，昨晚跨年演唱會更是大咖歌星輪番登場演出，即便下雨，現場氣氛仍嗨到爆。堪稱是近年最成功的跨年晚會。

北市跨年晚會自昨天傍晚，市民廣場就不斷湧入民眾，一直擠爆到捷運站，跨年倒數2020的101煙火以「希望之光‧台灣」做為主題，發射1萬6000發、總長300秒的煙火秀，14萬顆LED燈泡的燈光轉換，更讓煙火效果更加絢爛。

北市跨年晚會以「這裡我們混大的」為主軸，自昨日晚間6時30分由五月天開場，緊接著是蕭敬騰領軍的獅子合唱團登場，接續還有Super Junior D＆E、家家、周湯豪、光良、茄子蛋、鼓鼓、七月半、魏如萱、這群人、蘇慧倫、Leo王、OZI、楊丞琳等，最後由吳青峰壓軸演出，堪稱「全台最強卡司」，現場觀眾雖冒著低溫及細雨，但仍絲毫不減熱血沸騰的情緒。

晚會由主持人黃子佼、LULU黃路梓茵擔綱，並與台北市長柯文哲及太太陳佩琪，一同陪著數十萬的民眾倒數賞煙火，台北101克服單管煙火限制，在單管煙火內同時呈現2種型態、3種色彩的「幻彩三變化」，舞出精彩的雷射燈光煙火秀。

台北101表示，這次煙火象徵台灣是一艘「希望之舟」，乘載著多元文化與價值觀，以及多樣的生命和自然產物，每個台灣人都同在這艘希望之舟上，一起迎向嶄新希望與夢想的2020年，今年101動畫更以石虎、黑熊、帝雉等保育類動物揭開序幕，讓煙火效果更精彩。

(中時 )