台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

全台瘋跨年晚會送舊迎新，台北101大樓在上萬人的歡呼聲中，以璀璨照亮夜空的煙火，慶祝2020年的到來。（季志翔攝)

台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝）

台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝）

台北101大樓1日凌晨0點，在2020年到來的第一刻，施放燦爛的煙火，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝）

台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝）

台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝）

台北101大樓1日凌晨0點，在2020年到來的第一刻，施放燦爛的煙火，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝）

台北101跨年煙火首度以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝）

台北101跨年煙火。（中時攝影影音平台）

台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。

(中時 )