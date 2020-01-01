精彩圖輯》台北101跨年煙火 喜迎2020新年 01:042020/01/01 中時 張鎧乙 、 季志翔 、 陳信翰 、 鄭任南 、 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 全台瘋跨年晚會送舊迎新，台北101大樓在上萬人的歡呼聲中，以璀璨照亮夜空的煙火，慶祝2020年的到來。（季志翔攝) 台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝） 台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝） 台北101大樓1日凌晨0點，在2020年到來的第一刻，施放燦爛的煙火，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝） 台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝） 台北101跨年煙火首度以多媒體搭配煙火展演，以「希望之光台灣」為主題，並以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，讓全世界看見更美好的台灣。絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。（張鎧乙攝） 台北101大樓1日凌晨0點，在2020年到來的第一刻，施放燦爛的煙火，帶領民眾一起迎接新的一年。 （鄭任南攝） 台北101跨年煙火首度以動畫、煙火、音樂和燈光同步演出，絢麗的煙火點亮夜空，迎接2020年的到來。（陳信翰攝） 台北101跨年煙火。（中時攝影影音平台） 台北101跨年煙火秀主題為「希望之光‧台灣」，在倒數聲結束的瞬間衝向夜空，總長為300秒的絢麗煙火，燦爛奔放讓人目不暇給。 (中時 ) #台北101跨年煙火 #2020新年 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼠年將至 微熱山丘推2020新年限定包裝禮盒 21:552019/12/29 財經 鄰居窗貼SOS求救 警破門誤會大了 18:042019/12/31 時事 生活熱門新聞 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 韓國瑜陪高雄人跨年！用愛與熱情迎向2020 - 生活 照亮台灣夜空 101、夢時代、香港煙火秀點這一次看 - 生活 台鐵自強號員林出軌 8千多人受延誤 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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