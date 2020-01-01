台中市長盧秀燕特別到后里現場，與民眾一起跨年送舊迎新。（黃國峰攝）

麗寶摩天輪絢爛奪目燈光秀，喜迎2020年。（陳淑娥攝）

大甲警分局為有效疏導車流，特別採購LED背包進行機動式交通疏導指示，獲得民眾好評。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局為有效疏導車流，特別採購LED背包進行機動式交通疏導指示，獲得民眾好評。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」31日晚間盛大登場，超強卡司40組接力演出，力邀20萬市民嗨翻天，全場萬頭鑽動除爭睹明星風采外，原本預計出動上百台無人機，因訊號臨時出狀況沒有按時起飛，由摩天輪「天空之夢」燈光秀絢爛點綴夜空，現場倒數聲響徹雲霄，高喊新年快樂喜迎2020，精彩跨年活動讓各地宛如不夜城！

台中市府31日晚間同步於后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場舉辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」，這也是太平區首度有跨年晚會。台中市長盧秀燕與民同歡，她以10秒短簡致詞表示，「2020就是愛您愛您，祝大家新年快樂，后里太平（台語：乎哩太平）。」

「5、4、3、2、1，HAPPY NEW YEAR！」市長盧秀燕在后里與市民一起倒數，麗寶摩天輪「天空之夢」絢爛奪目燈光秀，全場觀眾感動到大喊「新年快樂」，跨年夜送舊迎新嗨到最高點！而原本預計上百台無人機，變化出「太陽餅」、「珍珠奶茶」等台中意象繽紛圖樣迎新卻無現身，新聞局長黃國瑋表示，因臨時訊號出狀況，無法按時起飛。

「后里現場」祭出超強卡司，由茄子蛋搶先表演，性感女神安心亞熱力開場，化身Party Queen勁歌熱舞挑戰「16分鐘不斷電」，還有獨家在台中演出王心凌、全能天后楊丞琳、情歌天王周興哲等，綜藝天王吳宗憲也與兒子鹿希派合唱，畢書盡則壓軸演出陪大家迎新。

「太平現場」由「狼人殺偶像」陳零九以創作歌曲開場，接著與邱鋒澤合唱「天黑請閉眼」，讓喜愛「九澤CP」民眾尖叫連連；金曲歌王翁立友、金曲歌后詹雅雯、龍千玉等也以勁歌熱舞陪伴民眾一起狂歡。

針對「后里現場」湧入大量人、車潮，轄區大甲警分局為有效疏導車流，以及減少車主因詢問停車場位置耗時耗力，特別採購LED背包進行機動式交通疏導指示，並於會場防扒、防竊宣導，走動式提醒民眾注意隨身財產安全，獲得民眾好評。

(中時 )