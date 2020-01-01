五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會跨年場在桃園國際棒球場，在最後倒數30分鐘時特地線上直播，與現場2.5萬粉絲迎接跨年，0點時環場更紙花百管齊噴，放射將近1分鐘的高空煙火，在熱鬧聲光氣氛中唱著〈憨人〉迎接2020。

主唱阿信感性地說，2019快要過去，2020快要到來，隨著年紀越大，開演唱會越大、延伸跑道越長，現在不知為什麼有點喘。鼓手冠佑許願「每年跨年和粉絲一起過，一直到100歲動不了」，怪獸則搞笑說，「大家不一定願意」，冠佑則笑回「大家還可以坐著聊天」。阿信也說「拄著枴杖坐輪椅、不知百歲老伯伯大家有沒有興趣」，也開玩笑說「現場（粉絲）年紀看起來比我們小些，一起話當年」。

貝斯手瑪莎則期許自己的一對龍鳳胎健康長大，阿信笑說「沒想到最調皮的學弟變成好爸爸」，但此話引起團員議論紛紛，「有點遲疑」、「感覺不到好爸爸」，讓瑪莎笑說「我自己也有底心虛」，阿信接話「其實我是許願你是好爸爸」，瑪莎笑納「怎麼好意思你新年願望給我」，讓團員笑翻。

由於距離倒數前還有10分鐘，瑪莎脫口「要這樣硬聊到跨年嗎？」被眾人吐槽「你覺得你在硬聊？」而瑪莎見狀趕緊說「跟你們四個我會覺得硬」，讓團員驚呼「你看到我們四個就硬了？」引起全場笑翻，吉他手石頭更說「這有直播被錄下來」，阿信則向粉絲呼籲「未來約定好，不管開幾場演唱會，五月天沒在唱歌，旁邊有小朋友的耳朵一律摀起來」，一番話讓大夥兒笑翻「沒想到新年願望竟然是這個」。接著帶來安可曲〈倔強〉、〈永遠的永遠〉、〈突然好想你〉等曲。

(中時 )