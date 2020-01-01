台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北101跨年燈火秀。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲。（摘自台北旅遊網）

新年快樂！台北市長柯文哲偕妻子陳佩琪跨年夜出席台北101跨年晚會，陪民眾一起倒數，柯文哲致詞表示，今年跨年活動不僅時間延長、範圍加大，帶來很多人潮，促進商圈活動，不僅要給市民幸福快樂的感覺，也讓整個東區商機進步，這是台北的驕傲！

柯文哲表示：「各位市民朋友大家晚安、大家好，今年我們跨年活動從11月就開始準備，不僅時間延長、範圍加大，包括市府周邊、信義商圈還有東區，我們布置很多藝術裝置，還有燈潮，最重要是一系列活動，帶來很多人潮，也促進很多商圈活動。

我們希望不僅帶給市民一個幸福快樂感覺，也讓整個東區商機可以進步，台北跨年晚會已經是台灣最具指標的國際節慶活動，特別是今年台北跨年被CNN選為全世界10大跨年聖地，這是台北的驕傲，在此要謝謝台北市政府同仁努力，也要謝謝信義商圈所有夥伴幫忙。

特別是101大樓為了準備這煙火，籌備了許多時間，最後，我們要祝福今天所有在場市民朋友身體健康、萬事如意，也祝大家2020新年快樂，Happy New Year！」

(中時 )