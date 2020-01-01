租屋族的慘痛史 租一間好屋為什麼這麼難？

女星梁云菲近日上中天節目《麻辣天后傳》爆料當租屋族的悲哀，她表示自己剛上台北時，曾經遇到惡名昭彰的惡房東張淑晶，甚至租之前還覺得對方人不錯，沒想到後面態度大變，甚至東西壞掉不是叫她自己修就是拿去修回來變不一樣的東西，讓她超級傻眼。

女星梁云菲表示當初租了間兩房一廳的房子，她付了三台電視，沒想到有台電視壞掉了，卻發生了怪事。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

梁云菲表示，剛開始上台北時年紀很小不懂事，就和朋友一起租了一個兩房一廳的房子，沒想到遇上近年常上新聞的知名惡房東張淑晶，剛開始她表示對方人超親切，甚至兩房一廳給了三台液晶電視，但沒過多久就有一台電視壞掉，張淑晶也表示要拿去維修，不過送回來卻從液晶電視變成映像管的大電視，讓她超傻眼，還兇她「不然你要怎樣」。

馬桶壞掉時，張淑晶一口咬定梁云菲就是丟衛生棉進去馬桶才會堵住。（圖／翻攝自麻辣天后傳）

還有一次房間馬桶壞掉，她立刻打給房東，沒想到對方突然變臉兇她喊「一定是你丟衛生棉進去對不對，我很寶貝我的房子」叫她要修好，她只好自己找朋友來修，裡面也沒有衛生棉，但房東的語氣卻也讓她嚇到難忘。

(中時電子報)