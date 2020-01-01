女星梁云菲近日上中天節目《麻辣天后傳》爆料當租屋族的悲哀，她表示自己剛上台北時，曾經遇到惡名昭彰的惡房東張淑晶，甚至租之前還覺得對方人不錯，沒想到後面態度大變，甚至東西壞掉不是叫她自己修就是拿去修回來變不一樣的東西，讓她超級傻眼。
梁云菲表示，剛開始上台北時年紀很小不懂事，就和朋友一起租了一個兩房一廳的房子，沒想到遇上近年常上新聞的知名惡房東張淑晶，剛開始她表示對方人超親切，甚至兩房一廳給了三台液晶電視，但沒過多久就有一台電視壞掉，張淑晶也表示要拿去維修，不過送回來卻從液晶電視變成映像管的大電視，讓她超傻眼，還兇她「不然你要怎樣」。
還有一次房間馬桶壞掉，她立刻打給房東，沒想到對方突然變臉兇她喊「一定是你丟衛生棉進去對不對，我很寶貝我的房子」叫她要修好，她只好自己找朋友來修，裡面也沒有衛生棉，但房東的語氣卻也讓她嚇到難忘。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。