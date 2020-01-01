煙火秀結束後，民眾趕散場。(圖/郭匡超攝)

跨年夜北捷塞爆，煙火秀結束後，民眾趕著回家。（張穎齊攝）

散場一幕。(圖/郭匡超攝)

台北捷運公司表示，截至1日凌晨0時為止，捷運全線總運量約284.3萬人次，比去年同期增加67.9萬人次，目前營運狀況正常。

北捷指出，北市府周邊4站市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站，運量達34.9萬人次，較去年同期增加0.7萬人次。配合市府管制，台北101／世貿站出口4、市政府站出口2與轉運站鐵門及市府轉運站地下連通道、出口3與微風信義連通道均已封閉。

另外，有網友在批踢踢發文表示，今天下午時在超商看到有客人要結帳，結果店員說現在悠遊卡不能用，結果發現無法在超商使用加值功能。

悠遊卡公司表示，針對便利商店加值異常狀況，統一超商昨日下午5時與悠遊卡公司連線日終結帳時，讀卡設備認證流程出現異常，加上跨年日交易高峰，導致悠遊卡系統效能阻塞，連帶影響全台便利商店加值與部分扣款功能．

悠遊卡公司說，經搶修後，各便利商店於晚上7時30分陸續開始恢復正常，至凌晨已完全恢復，對於民眾於跨年日造成之不便，悠遊卡公司致上誠摯的歉意。

(中時 )