全台規模最大的跨年煙火秀31日晚間在義大世界舉行，光彩奪目，10萬人到場欣賞。（林瑞益攝）

全台規模最大的無人機燈光展演31日晚間在義大世界演出，祝賀民眾新年快樂。（林瑞益攝）

全台規模最大的無人機燈光展演31日晚間在義大世界演出，排出來福、Love字樣與狗的圖案。（林瑞益攝）

義大世界「紫耀義大、享樂由你」2020跨年活動，2019年12月31日晚間登場，在跨年煙火前，特別加入了全台規模最大的無人機燈光展演，400台無人機以夜空為畫布，祝福民眾在義大遇見幸福；壓軸戲是全台秒數最長的999秒大型藝術煙火秀，12吋的尺玉煙花，炫麗奪目，結合壯觀的燈光特效，五彩繽紛，象徵新年的多采多姿，超過10萬人到場欣賞這場表演。

義大世界連續11年施放跨年煙火，成為全台指標性跨年活動之一，為了給大家全新感受，加碼「無人機燈光展演秀」，一次出動400台無人機，數量為全台之冠，在夜空中相當壯觀外，圖樣更是囊括2D到3D，變化多端。

無人機表演一開始，在木匠兄妹經典情歌的音樂中緩緩現身，幻化成一座愛心造型的義大熱氣球，慢慢上升，帶出幸福的氛圍，接著排列成巨大的愛神之弓，向交疊的心射出邱比特之箭，令民眾相當陶醉。此外，應景新年，無人機還變身成超大型紅色燈籠，悠然旋轉如同被風吹拂，突然燈籠展開，HAPPY NEW YEAR字樣出現，帶給現場觀眾又一驚喜，準備一起迎新年。

緊接著是999秒大型藝術跨年煙火秀，煙火設計講求「最純粹的感動」，著重大型煙火的魅力。煙火表演分為4大篇章，其中最大亮點就是12吋的尺玉煙火，以大型高空煙火貫穿全場，超大尺寸的煙火彈綻放時震撼感驚人，半徑約150公尺、高度約300公尺，煙花環抱整個夜空，繽紛絢麗，彷彿在夜空中盛開出一朵朵美麗的花。

煙火秀在第2篇章打造另一大亮點，採用冷光煙火詮釋台灣山嵐之美，效果全長達400公尺，刻畫出山稜形狀，如同一幅山水畫，充滿生命力。

(旺報 )