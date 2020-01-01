雲林縣古坑劍湖山園區跨年煙火璀璨。（許素惠攝）

雲林縣古坑劍湖山園區跨年煙火秀，萬火噴發，璀璨奪目。（許素惠攝）

雲林縣古坑劍湖山園區跨年晚會湧進大批遊客。（許素惠攝）

雲林縣古坑劍湖山園區跨年煙火燦爛華麗。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（右五）到古坑劍湖山園區和大家起跨年。（許素惠攝）

劍湖山跨年煙火長達566秒璀璨極美

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林縣古坑鄉劍湖山樂園跨年晚會，在雲林縣長張麗善、董事長尤義賢等帶領倒數下，長達566秒的極光煙火隨即噴發，摩天輪上環場火樹銀花，璀璨奪目，搭配五光十射的燈光，更添壯麗燦爛，萬眾歡呼、讚嘆，華麗宣告2020年的到來。

劍湖山世界2020年跨年極光煙火秀「幸福Fancy Go」晚會，從昨晚7點就開始high到深夜，遊客擠爆摩天廣場，該園區活動的第一把交椅大熊擔綱主持人，網路聲量極高的聲林新秀李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文同學等藝人，以及唐貓樂團、耶魯布萊克樂團、靈魂歌姬呂薔、實力偶像陳芳語，全民天菜J.Sheon接力登場，將現場氣氛逐漸炒熱，成為最佳的驅寒良方。

此外，還特別邀請十大美麗幸福天使小螢、依恩、翊慧、雅群、若嵐、凱特琳、以瑄、麥莉、小布、淩翌等，穿著可愛的天使裝，在園區裡與遊客們一起合照打卡，歡樂破表。

張麗善抓住晚會尾巴與大家同歡，感謝並歡迎全國各地的朋友來到雲林倒數跨年，也邀請大家今天參加縣府精心安排的元旦各項精彩活動，還有接下來一整年更多的休閒觀光遊程及在地民俗節慶，開心盡遊雲林。

11點59分50秒，張麗善、尤義賢等帶著大家一起倒數，「10、9、8、7、6、5、4、3、2、1」，當「新年快樂！」聲響時，燦爛奪目的煙火隨即從摩天輪上噴發而出，璀璨煙火搭配運用燈光、煙霧營造的極光效果，照亮整個夜空，也讓觀眾感受到獨一無二的震撼與驚喜。

(中時 )