台東跨年演唱會 伴隨璀璨煙火迎接2020 00:432020/01/01 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝） 台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝） 台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝） 台東縣政府在國際地標辦理跨年演唱會，包括邵雨薇、柯有倫等卡司，上千名熱血的民眾把現場擠得水洩不通，縣長饒慶鈴於晚間11點30分抵達現場，在璀燦的高空煙火中倒數，迎接2020年，現場氣氛High到最高點。 (中時 ) #現場 #演唱會 #煙火 #2020 #跨年演唱會 也許您會感興趣 推薦閱讀 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 06:022019/12/28 生活 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 00:012019/12/31 娛樂 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 安心亞台中跨年爆乳開唱辣翻天！胸前拉鏈爆開了 20:512019/12/31 娛樂 元旦低溫探14度！迎2020曙光這地方機率較大 20:572019/12/31 生活 宋楚瑜痛批反滲透法 呼籲讓民進黨下台 21:572019/12/31 政治 2020十大黑預言 蘋果會收購迪士尼？ 22:142019/12/31 財經 英國脫歐底定 2020進入二次協議談判 23:592019/12/31 財經 2020年華爾街最看好十檔股票 23:592019/12/31 財經 全台最大煙火秀999秒 十萬人聚義大世界欣賞 00:432020/01/01 生活 生活熱門新聞 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 韓國瑜陪高雄人跨年！用愛與熱情迎向2020 - 生活 工程師娶外配慘被酸 照片一曝光網喊：求報名 - 生活 照亮台灣夜空 101、夢時代、香港煙火秀點這一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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