台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝）

台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝）

台東跨年演唱會，璀璨煙火迎接2020年。（莊哲權攝）

台東縣政府在國際地標辦理跨年演唱會，包括邵雨薇、柯有倫等卡司，上千名熱血的民眾把現場擠得水洩不通，縣長饒慶鈴於晚間11點30分抵達現場，在璀燦的高空煙火中倒數，迎接2020年，現場氣氛High到最高點。

(中時 )