畢重英老太太向周錫瑋訴說國旗的故事。（黃福其攝）

元旦前夕，83歲的畢重英老太太昨天到國民黨總統候選人韓國瑜北部競選辦公室，送上珍藏71年的手縫國旗，希望韓當選總統，喚起國人愛國旗、敬國家的熱情。這面走過韓戰、遠渡重洋的國旗雖已泛黃、小破洞，仍讓競辦人員心情澎湃；韓國瑜得知後相當感動，表示若當選總統且法規允許，國旗將收藏在國家歷史博物館。

日前跌傷還在復健的畢老太太昨天拄著手杖，由女兒呂秀玉、女婿李桂亭陪同，巍巍顫顫拎著布巾包覆的紙盒到韓北辦，紙盒裡的手縫國旗雖已陳舊泛黃，甚至有小破洞，不過韓競總副總幹事周錫瑋、發言人葉元之聽老太太不時拭淚地訴說這面國旗歷經滄桑的故事，都非常感動，甚至紅了眼眶。

老太太說，她3歲時全家從山東移居韓國仁川，12歲時目睹大陸變色，許多國人逃到韓國的戰亂，後來爆發韓戰、蔣中正總統派船艦到韓國接回國軍等等時代動盪；仁川有不少華人，雖飽受韓國人輕侮，大家都很愛國，堅持以「中華民國國民」為榮。

她說，當時「仁川華僑協會」發動一針一線地手縫國旗運動，表達愛國心，大家還帶國旗到碼頭送當時被視為反共義士、返台參與十大建設的國軍，國定假日也會掛出國旗。44年前她為了讓子女可以讀大學，全家搬到台灣，刻意帶國旗回台，長年掛在門外，直到10多年前馬英九當選總統，手縫國旗出現破損，才收藏起來，改掛市售國旗至今。

老太太說，剛搬回台灣，鄰居叫她「韓國人」，她都很不高興回說「我是中華民國人」，鄰居才改口。她畢生有四個心願，就是小孩要在中華民國成長、小孩讀大學、兒子要從軍報國，以及中華民國壯大、不被欺侮。如今前3個願望都達成，但這幾年不少人的國家意識越來越淡薄，尤其年輕人甚至不願意結婚傳宗接代，令她想到就難過，很希望看到國家給年輕人支持力量，因覺得韓國瑜有很強烈的愛國心，才想把國旗送給韓國瑜，幫韓及國家打氣，只要大家同心振興國家，她死而無撼。

公務員退休的呂秀玉說，小時候在韓國常被欺侮，因此和4個弟弟妹妹從小就很熱愛中華民國，其實很多華僑的愛國心都很強烈；她和很多韓僑家庭都很認同韓國瑜愛國又庶民的作風，大家平時雖不表態，都在等1月11日投票。

周錫瑋說，老太太的愛國心，就是暖呼呼的民心，這幾年民進黨的教育讓年輕人流失國家觀念，若不改正，國家將會滅亡，這面國旗正可讓國人體認「我們的國家叫中華民國」。

葉元之說，韓國瑜跑行程時接獲電話，被告知此事非常感動，表示要和海內外同胞一起努力，愛護國旗、捍衛國家，若當選總統且法規允許，將把這面珍貴的國旗收藏在史博館。

(中時 )