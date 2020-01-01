謝金燕31日擔任「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」壓軸演出，史無前例大陣仗，一連9首歌，加上秘密籌備許久的新歌搶先曝光，一連換6套服裝，誠意滿滿，其中，騎在恐龍化身李小龍，最令人印象深刻。

謝金燕一出場，粉紅羽毛大翅膀絕美現身，她以經典歌曲〈一級棒〉超殺現身，筆直美腿讓人目不轉睛，接著帶來熱力四射的〈Turn口罩〉，更預告要把騎出場的超大道具送給大家，她不忘在粉絲團預告「答題抽獎」，但有超高貨運費，所以請粉絲千萬想清楚。

謝金燕騎恐龍。（民視提供）

謝金燕砸重本，買道具不手軟，接著又演出〈嗆聲〉，再換上李小龍服裝唱〈練舞功〉，恐龍道具車一出場，演唱〈極速的愛〉後，迅速變裝驚奇女超人又唱〈yoyo姐妹〉，又換黑色比基尼緊身衣熱唱〈含淚跳恰恰〉、〈叉燒包〉，舞台瞬間出現18隻小恐龍，最後在〈姐姐〉這首歌大丟雞腿造型抱枕，一連換6套服裝，創意滿點，讓粉絲陷入瘋狂。

謝金燕造型火辣。（民視提供）

(中時 )